Rize'deki sel afetinin bilançosu belli oldu: 1,2 milyar lira

'1977 YILINDAN BU YANA BÖLGEMİZDE GÖRÜLEN EN YÜKSEK YAĞIŞ MİKTARIDIR'

1977 yılından bugüne ilk defa bu miktarda yağış düştüğü söyleyen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "19-20 Eylül tarihlerinde hep birlikte çok büyük bir afet yaşadık. 36 saatlik bir zaman dilimi içinde metrekareye 355 kilogramın üzerinde yağış düştü. Meteoroloji yetkililerimizin verdiği bilgilere göre bu, 1977 yılından bu yana bölgemizde görülen en yüksek yağış miktarıdır. Allah'a şükür, bu büyük afeti can kaybı olmadan atlattık. Sadece bir trafik kazasında, yol çökmesi kaynaklı olarak 5 vatandaşımız yaralandı. Bu da afeti görece olarak hafif atlatmamızı sağladı" diye konuştu.