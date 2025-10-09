Rize'deki sel afetinin bilançosu belli oldu: 1,2 milyar lira
Rize'de metrekareye 355 kilogram yağışın düştüğü sağanağın yol açtığı sel ve heyelan afetinin izleri büyük ölçüde silinirken, ortaya çıkan hasarın maddi boyutu da netleşti. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte hasarın boyutunun 1,2 milyar seviyesinde olduğunu belirterek, 'Afet sonrası bilanço çalışmaları hem İl Özel İdaremiz hem de belediyelerimiz tarafından tamamlandı. Zira sadece kırsal alanda değil, belediye sorumluluk alanlarında da ciddi hasarlar meydana geldi' dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'de Rize başta olmak üzere Artvin, Giresun ve Trabzon illeri için 19-21 Eylül tarihleri arasında 'sarı' kodlu uyarısı sonrası etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Rize ve Artvin'de bazı derelerin su seviyeleri ve debisi yükselince taşkın, sel ve heyelanlar meydana geldi. Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesiyle çökünce, Ayder Yaylası yolunda ulaşım durdu. Ardeşen'de Durak Deresi'ne yakın alanda kurulu sosyal tesislerdeki 2 bungalov yıkıldı. Dere sularının bastığı turistik tesisin bahçesi ve lokantası da kullanılamaz hale geldi. Ayder Yaylası yolu üzerinde boş haldeki 2 bungalov da sele kapıldı. Bölgede 20'yi aşkın köy yolu, sel, taşkın ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Binlerce personelin sahada görev aldığı sel, taşkın ve heyelan afetinin izleri büyük ölçüde silinirken, ortaya çıkan hasarın maddi boyutu da netleşti. İl Özel İdaresi ve belediye sınırları içerisinde yapılan hasar tespit çalışmalarına maddi zararın 1,2 milyar lira seviyesinde olduğu tespit edildi.