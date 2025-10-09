Osmaniye’de 8 yıldır aranan kadın hırsız sahte kimlikle yakalandı

Osmaniye’de hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan kadın, sahte kimlikle yakalandı. Operasyonda, aynı suçtan 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 kadın daha gözaltına alındı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır firari olarak aranan Aysun D.'nin kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından uzun süredir sahte kimlik kullanarak ve sürekli il değiştirerek güvenlik güçlerinden kaçtığı belirlenen Aysun D.'nin İstanbul'dan araç değiştirerek ve gözcü araç eşliğinde Osmaniye'ye geldiği tespit edildi. Toprakkale girişinde yolu kontrol eden gözcü araçla birlikte kente giriş yaptığı belirlenen firari, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden takibe alındı. Bir süre izlenen Aysun D., kaldığı adrese özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Aynı adreste bulunan ve kaçmaya çalışırken yakalanan Özge U. isimli kadının da aynı suçtan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Toprakkale T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.