İzmir'de yıl başından bu yana 166 organize suç örgütü çökertildi

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte yıl başından bu yana 228 operasyonda 166 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi. Elban, konut dokunulmazlığı, kasten öldürme, kişiyi hürriyetten yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozmaya yönelik eylemler, cinsel taciz, kasten yaralama gibi suçlardaki azalmaya dikkati çekerek, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 36, otodan hırsızlıkta yüzde 59, kapkaçta 67, yankesicilikte yüzde 75 düşüş kaydedildiğini dile getirdi.

Elban, valilikte düzenlenen güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısında 1 Ocak - 30 Eylül dönemi asayiş verilerini paylaştı.

Kentte bu sürede 29 bin 363 kişiye karşı suç işlendiğini belirten Elban, geçen yılın aynı döneminde bu sayının 32 bin 973 olduğunu, kişilere karşı işlenen suçlarda azalma olduğunu ifade etti.

Elban, konut dokunulmazlığı, kasten öldürme, kişiyi hürriyetten yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozmaya yönelik eylemler, cinsel taciz, kasten yaralama gibi suçlardaki azalmaya dikkati çekerek, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 36, otodan hırsızlıkta yüzde 59, kapkaçta 67, yankesicilikte yüzde 75 düşüş kaydedildiğini dile getirdi.

Haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışmalarda 19 bin 150 kişinin yakalandığını kaydeden Elban, "228 operasyonda 166 organize suç çetesi çökertildi." dedi.

Elban, trafikle ilgili denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bu yıl denetlenen araç sayısında geçen yıla oranla yüzde 95'lik bir artış söz konusu. Bunlardan 1 milyon 284 bin araca işlem yapılmış. İşlem yapılan araç sayısında yüzde 18'lik bir artış söz konusu. 13 bin 789 ticari takside denetim yapılmış, 3 bin 790 ticari taksiye işlem yapılmış."

Okullardaki servis araçları denetiminde ciddi bir artış olduğunu vurgulayan Elban, bu yıl 32 bin 102 servis aracının denetlendiğini, denetlenen araç sayısının önceki yılın dönemine göre yüzde 71'lik artış olduğunu ve bu araçların 7 bin 67'sine işlem yapıldığını anlattı.

Elban, İzmir'de 102 bin 247 geçici koruma kapsamında Suriyeli bulunduğunu sözlerine ekledi.