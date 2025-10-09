Yaşam

Elazığ'da otobüs durağının koruma plakaları çalındı

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Himikcansız mezrasında hırsızlar tarafından otobüs duraklarının koruma plakaları çalındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Olay, Baskil'e bağlı Himikcansız mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kara yolu üzerinde vatandaşların yağmur ve güneşten korunmaları amacıyla yapılan otobüs duraklarına ait koruma plakaları yerlerinden sökülerek çalındı. Köylüler yaşanan hırsızlık olayına tepki gösterirken, hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

