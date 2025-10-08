Tokat'ta uyuşturucu operasyonu! 2 tutuklama

Tokat'ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Zile, Turhal ve Erbaa ilçelerinde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Bu kapsamda gözaltına alına şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 08.10.2025 16:51

Paylaş



ABONE OL

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zile, Turhal ve Erbaa ilçelerinde icra edilen operasyonlarda yapılan aramalarda; 370 gram bonzai, 1 kilo 37 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 51 kök kenevir bitkisi, ayrıca 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 1 dedektör, 1 elektronik terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 100 mililitre aseton ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN