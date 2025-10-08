Kocaeli'de şoke eden manzara! Bir evden 2 kamyon çöp çıktı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evden kötü koku üzerine çevredekiler, belediyeye ihbarda bulundu. Manzara karşısında şoke olan ekipler, 2 kamyon çöp çıkardıkları evi temizledi.
Zincirli Kuyu Mahallesi Kaplan Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki evden yayılan kötü koku üzerine çevredekiler, belediyeye ihbarda bulundu.
Adrese, Darıca Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gönderildi.
Ekipler, 2 kamyon çöp çıkardıkları evi temizledi.