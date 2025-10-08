Erzurum'da otomobil 50 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Erzurum'da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 08.10.2025 09:37

Palandöken Dağı'nda Abdurrahman Gazi Türbesi'ne giden stabilize yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetitği otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

