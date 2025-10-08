Eğitimde 3 önemli başlık masada! Eğitim süresi, LGS'de ek puan, ilkokula başlama yaşı... Çalışma başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni eğitim öğretim döneminde 3 önemli konuya eğildi. Buna göre zorunlu lise eğitimi süresi kısalacak ve ders yoğunluğu azalacak. LGS'de öğrencilerin sosyal projelerinden ek puan verilmesi ve ilkokula başlama yaşının bir standart haline getirilmesi de gündemde olacak.

Giriş Tarihi: 08.10.2025 07:25

Paylaş



ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) çerçevesinde, beceri temelli müfredata uygun olarak 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı döneminde 3 önemli konuyu masaya yatıracak. Bunlardan ilki 4 yıl olan zorunlu lise eğitimi. Ders yoğunluğunun daha az olacağı esnek bir lise eğitimi üzerinde çalışıldı. Lise eğitiminin ilk 3 ya da ilk 2 yılı zorunlu olacak. 11 ya da 12'nci sınıflara, üniversiteye hazırlık yılı olarak isteyen öğrenciler devam edecek. İkinci önemli gündem maddesi ise kademeler arası geçiş, yani Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanlama sistemi. 8'inci sınıfların katıldığı sınavda alınan puanın yanı sıra öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri, spor ve sanat alanlarındaki faaliyetlerinin de değerlendirilmeye alınması planlanıyor. Üçüncü konu ise ilkokula başlama yaşı. Varolan sistemde 72 ayını doldurmuş her çocuğun ilkokula kaydı zorunlu. Ancak 66 aylık çocuklar da ilkokula başlayabiliyor. Öte yandan velinin talebi doğrultusunda ilkokula başlama 84 aya kadar ertelenebiliyor.

Liselerde zorunlu eğitim süresi kısalacak. (A Haber arşiv) Sabah'ın haberine göre TYMM'ye bu yıl 2, 6 ve 10'uncu sınıflarda da geçen MEB, yeni müfredat doğrultusunda öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerini destekleyen esnek bir lise eğitimi modeli üzerinde yoğunlaştı. Yeni model önerilerinin sunumu ilk Kabine toplantısında yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Eğer siyasi anlamda da bu konuda karar verilirse farklı alternatiflerimiz var. İlk Kabine Toplantısı'nda çok büyük bir ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde karar verilir çünkü önümüzdeki yıl zaten eğitim öğretim takvimi ona göre dizayn edilecek demektir ama bunun bir de parlamento boyutu var. Sonuçta hazırlığımızın yasalaşması gerekecek." açıklamasını yapmıştı.