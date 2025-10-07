Van'da binlerce kişi Gazze için yürüdü

Giriş Tarihi: 07.10.2025 22:00

Fotoğraf (İHA)

Etkinlikte binlerce vatandaş, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek Filistin halkına destek mesajı verdi. Katılımcılar, ellerindeki Filistin bayrakları ve dövizlerle "Kahrolsun İsrail" ve "Gazze yalnız değildir" sloganları attı. Programda Filistin Diplomasi Merkezi Başkanı, Gazzeli akademisyen ve gazeteci-yazar Dr. Zahir Elbek de konuşma yaptı.

Gazze'deki soykırımı haykırmak için sokaklara dökülen Vanlılara teşekkür eden Elbek, "Gazze'deki mücahitler ve binlerce şehitlerin adına sizlere teşekkür ederim. Ben Kuzey Gazze'de doğdum. Gazze'de büyüdüm ve orada da yaralandım. Şu an devam eden soykırımdan benim ailemden 20 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin" dedi.

Etkinlik, yapılan duaların ardından sona erdi.