Mersin'de korkunç kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sabah saatlerinde Mersin'de korkunç bir kaza meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla yaralı olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 08:02

Ayrıntılar geliyor...

