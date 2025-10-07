Yaşam

Mersin'de korkunç kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sabah saatlerinde Mersin'de korkunç bir kaza meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla yaralı olduğu öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Ayrıntılar geliyor...

