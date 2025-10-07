Mersin'de korkunç kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sabah saatlerinde Mersin'de korkunç bir kaza meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla yaralı olduğu öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...