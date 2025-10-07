Meke Gölü'nde bataklığa saplanan aracı kurtarma operasyonu

Konya'nın Karapınar ilçesinde 1. derece sit alanındaki Meke Gölü'nde bataklığa saplanan gurbetçi ailenin aracı iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

07.10.2025 15:43

Edinilen bilgiye göre, Fransa'dan gelen gurbetçi ailenin pikap türü aracı kuruyan göl tabanına indiği sırada bataklığa saplandı. Yasak olmasına rağmen gölün kuruyan kısmına araçla inen aileye ilk olarak bir vatandaş traktörle yardım etmeye çalıştı ancak traktör de bataklığa saplandı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye paletli ekskavatör çağrıldı. Ekskavatörle önce traktör kurtarıldı, ardından 2 saat süren yoğun çaba sonucunda gurbetçi ailenin aracı bataklıktan çıkarıldı.

Paletli ekskavatör işletmecisi Bayram Ali Cungur, önce traktörü sonra gurbetçi ailenin aracını çıkardıklarını belirterek, "Burası sit alanı olduğu için göl tabanına araçla inmek kesinlikle yasak. Kendileri bilmediklerini söylediler" dedi.

Öte yandan, kurtarma çalışmasının ardından gurbetçi araç sürücüsü, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek hakkında adli işlem başlatıldı.

Meke Gölü, doğal yapısı ve jeolojik özelliği nedeniyle koruma altında bulunuyor. Yetkililer, vatandaşları ve ziyaretçileri uyararak, göl çevresine araçla girmemeleri ve doğal dengeyi bozmamaları konusunda uyarıyor.