Marmara'da poyraz! Tekirdağ'da 9 gemi açıkta bekliyor
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle 9 gemi açıkta beklerken, balıkçılar denize çıkamadı.
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava şartları nedeniyle denize çıkamadı.
Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar da sürükledi.
Kentte poyrazın 2 gün etkili olması bekleniyor.