Marmara'da poyraz! Tekirdağ'da 9 gemi açıkta bekliyor

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle 9 gemi açıkta beklerken, balıkçılar denize çıkamadı.

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava şartları nedeniyle denize çıkamadı.

Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar da sürükledi.

Kentte poyrazın 2 gün etkili olması bekleniyor.

