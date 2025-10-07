'Cehennem Necati' olarak bilinen Necati Coşkun Arabacı İzmir'de gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 07.10.2025 08:37

Necati Coşkun Arabacı, Cehennem Melekleri olarak bilinen suç örgütünün lideri olarak kabul ediliyor. (A Haber arşiv)



İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.