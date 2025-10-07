Yaşam

'Cehennem Necati' olarak bilinen Necati Coşkun Arabacı İzmir'de gözaltına alındı

Cehennem Melekleri olarak bilinen suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen ve 'Köln'ün babası', 'Cehennem Necati' gibi lakaplarla tanınan Necati Coşkun Arabacı, İzmir'de gözaltına alındı.

ahaber.com.tr
Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Coşkun Arabacı'nın İzmir Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Necati Coşkun Arabacı, Cehennem Melekleri olarak bilinen suç örgütünün lideri olarak kabul ediliyor. (A Haber arşiv)Necati Coşkun Arabacı, Cehennem Melekleri olarak bilinen suç örgütünün lideri olarak kabul ediliyor. (A Haber arşiv)

İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.

Necati Coşkun Arabacı, ʺKöln'ün babasıʺ ya da ʺCehennem Necatiʺ lakaplarıyla tanınıyor. (A Haber arşiv)Necati Coşkun Arabacı, ʺKöln'ün babasıʺ ya da ʺCehennem Necatiʺ lakaplarıyla tanınıyor. (A Haber arşiv)

'Köln'ün babası' ya da 'Cehennem Necati' lakaplarıyla da bilinen Necati Coşkun Arabacı'nın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Necati Coşkun Arabacı'nın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (A Haber arşiv)Necati Coşkun Arabacı'nın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (A Haber arşiv)

Arabacı'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

