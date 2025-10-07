Artvin'in Hopa-Arhavi ilçeleri açıklarında bulunan cisim bulunduğu yerde imha edilecek

Artvinli balıkçılar tarafından Hopa-Arhavi ilçelerinin 3 mil açığında görülen tanımlanamayan deniz aracının yapılan incelemenin ardından bulunduğu yerde imha edileceği belirtildi.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında geçtiğimiz hafta balıkçıların bulduğu Ukrayna'ya ait insansız deniz aracının ardından bu kez Artvin'in Hopa-Arhavi ilçelerinin 3 mil açığında denizde benzer bir cisim görüldü. Denize açılan bir balıkçı, suyun üzerinde sürüklenen cismi fark ederek bunun insansız deniz aracı olabileceğini düşündü. Balıkçı, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirirken aynı zamanda cep telefonu ile görüntü de kaydetti.



İlk belirlemelere göre cismin ters dönmüş bir insansız deniz aracı ya da büyük gemilerden düştüğü tahmin edilen bir filika olabileceği değerlendirilirken, cismin olduğu yerde gelen Sahil Güvenlik ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Cismin bulunduğu yerde uzman ekipler tarafından yapılacak incelemenin ardından yine aynı yerde imha edileceği öğrenildi.

