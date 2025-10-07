Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus turist kurtarılamadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren Rus uyruklu bir turist, boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün öğle saatlerinde Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tatil için ilçeye gelen Rus Sergey Krasilinkov (55), konakladığı otelin sahilinden denize girdi. Bir süre denizde yüzen Krasilinkov, henüz bilinmeyen bir nedenle çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, turistin yardımına koşarak sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Krasilinkov, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz turist hayatını kaybetti.

Krasilinkov'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

