Siirt'te fıstık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde fıstık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kurtalan ilçesi Şenköy mevkisinde meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen fıstık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç, çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt ve Kurtalan'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

