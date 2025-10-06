Siber suçlulara nefes aldırılmıyor! 10 günde 209 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında başlatılan operasyonlarda son 10 günde 567 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, bu şüphelilerden 209'unun tutuklandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 07:55

Paylaş



ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 567 şüphelinin yakalandığını ve 209'unun tutuklandığını açıkladı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van ve Yozgat'ta siber suçlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, "Düşük faizli kredi, yatırım danışmanlığı, ürün satışı, vize başvurusu, kiralık araç" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Son 10 günde düzenlenen operasyonlar ile 567 şüpheli yakalandı ve 209 şüpheli şahıs tutuklandı. 112'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN