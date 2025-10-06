Samsun’da masaj salonuna fuhuş operasyonunda 5 gözaltı!

Samsun’un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuş yapıldığı gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 16:26

Paylaş



ABONE OL

Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda, fuhuş yapıldığı gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince bir masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenlendi.

Masaj salonunda çalışan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, iş yeri sahipleri A.K. (27) ve A.K. (41) "fuhşa teşvik, yer ve imkân sağlama" suçundan gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN