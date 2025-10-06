Gaziantep'te vahşet! Motor kaskıyla dövüle dövüle öldürüldü

Giriş Tarihi: 06.10.2025 10:02

Gaziantep'te Ahmet Kayıkçı (60), parkta uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle uyardığı M.C.A. tarafından motosiklet kaskı ile dövülerek öldürüldü.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta dolaşan Ahmet Kayıkçı, bu sırada uygunsuz davranışlarda bulunduğunu öne sürdüğü M.C.A. ve sevgilisi E.Ö.'yü uyardı. Bunun üzerine M.C.A. ve Kayıkçı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.C.A., Ahmet Kayıkçı'yı motosiklet kaskı ile darbetti.