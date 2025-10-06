Yaşam

Gaziantep'te vahşet! Motor kaskıyla dövüle dövüle öldürüldü

Gaziantep'te bir parkta uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen bir kişiyi uyaran 60 yaşındaki Ahmet Kayıkçı, şahsın motosiklet kaskıyla saldırısına uğradı. Kayıkçı, aldığı darbelerle hayatını kaybederken; saldırgan M.C.A. ve beraberindeki E.Ö. gözaltına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Gaziantep'te vahşet! Motor kaskıyla dövüle dövüle öldürüldü

Gaziantep'te Ahmet Kayıkçı (60), parkta uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle uyardığı M.C.A. tarafından motosiklet kaskı ile dövülerek öldürüldü.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta dolaşan Ahmet Kayıkçı, bu sırada uygunsuz davranışlarda bulunduğunu öne sürdüğü M.C.A. ve sevgilisi E.Ö.'yü uyardı. Bunun üzerine M.C.A. ve Kayıkçı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.C.A., Ahmet Kayıkçı'yı motosiklet kaskı ile darbetti.

Motosiklet kaskıyla öldürülen Ahmet Kayıkçı (DHA)Motosiklet kaskıyla öldürülen Ahmet Kayıkçı (DHA)

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan Ahmet Kayıkçı, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kayıkçı, doktorların müdahalesine karşın gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından saha taraması yapıp, güvenlik kamera kayıtlarında yaptığı incelemeyle M.C.A., ve E.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN