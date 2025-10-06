Erzurum'da yoldan çıkan TIR yan yattı!

Erzurum’un Tortum yolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yan yattı! Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 19:00

Erzurum'un Tortum yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 40. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır yol kenarındaki refüje yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri, güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü şekilde trafiğe açık tuttu. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

