Denizli'de husumetlisi yerine yanında çalışan mermer ustasını öldürdü

Denizli'de plakasız kamyonetle takip ettiği aracın önünü kesen saldırgan, araçtan inen 3 kişiye tüfekle rastgele ateş etti. Husumetli olduğu ileri sürülen müteahhit yerine, onun yanında çalışan mermer ustasını öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı, saklandığı prefabrik evde yakalandı.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 14:11

Olay, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi Akça Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; E.Ş. plakasını söktüğü kamyonetle, müteahhit Zeki Önel'in kullandığı 20 V 8229 plakalı otomobili bir süre takip etti. Akça Caddesi'nde hızını artıran kamyonet, otomobilin önünü kesti. Araçtan inen E.Ş., otomobilden dışarıya çıkan müteahit Zeki Önel (39), kardeşi Tahir Önel (38) ve iş adamlarının işlerini yapan Kadir Kaya'ya (32) tüfekle rastgele ateş açtı. Olayın ardından E.Ş., aracını olay yerinden bırakarak yaya olarak kaçtı.

Saldırı sonucu Kadir Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Zeki Önel ve Tahir Önel ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Kadir Kaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.



Olayın ardında şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin kaçtığı güzergah üzerindeki kameraları anbean inceleyen ekipler, cinayet zanlısı E.Ş.'yi Karahasanlı Mahallesi'nin bahçe içerisindeki prefabrik evde saklandığını belirledi. Eve düzenlenen operasyonla E.Ş., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, cinayet zanlısı E.Ş.'nin saldırıdaki asıl hedefinin alacak verecek meselesi yüzünden husumetli bulunan iş adamı Zeki Önel'in olduğu, mermer ustası Kadir Kaya'yı ise kavgayı engellemek isterken vurduğu iddia edildi.