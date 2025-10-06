Batman’da jandarmadan 34 milyon liralık uyuşturucu darbesi

Adana’da 2018 yılında FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapse mahkum olan ve Almanya'ya firar eden Yüksel Evsen, 'Almanya'ya göç' bahanesiyle vatandaşlardan binlerce Euro toplamaya devam ediyor. Ayrıca Evsen, Almanya’ya gelen Türk firmalarının sosyal medyadan reklamını yapması dikat çekti.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 10:38

Paylaş



ABONE OL

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan FETÖ firarileri şimdilerde sosyal medyada influencer olarak paylaşım yaparak para kazanıyor. Adana'da uzun yıllar gazetecilik yapan Yüksel Evsen de hain darbe girişiminin ardından Almanya'ya kaçtı. FETÖ'ye ilişkin yargılandığı davada 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Evsen, şimdilerde İnstagram ve Youtube Almanya'ya yerleşmek isteyenler için videolar çekiyor. Evsen'in iş ilanları hakkında bilgi almak isteyenlerden 100 Euro para talep ettiği ve vize danışmanlığı adı altında binlerce Euro aldığı iddia edildi

Türk firmaların da reklamını yapıyor: Anavarza Bal paylaşımı

Ayrıca Evsen, Almanya'ya fuara gelen bazı firmaların da reklamını yapıp sosyal medya hesabında paylaşması dikkatlerden kaçmadı. Son olarak Yüksel Evsen, Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen 'Anuga 2025 Gıda Fuarı'na katılan Adana'nın Kozan ilçesi merkezli Anavarza Bal'ın standını ziyaret edip paylaşım yaptı. Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen ile birlikte bal tanıtımı yapan FETÖ'den 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Evsen, bu anları sosyal medyada paylaştı.