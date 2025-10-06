Aydın'da eski eşi, yeni eşini pompalı tüfekle vurdu

İddiaya göre, bir haftadır evli olan M.S., eşinin eski kocası İ.G. tarafından pompalı tüfekle vurulurken, vurulan şahsı kaskı ve sırt çantası kurtardı. Olay anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansırken, A.S.'nin eşini vuran eski kocasıyla adliye önünde poz vermesi dikkat çekti.

Olay, dün gece saat 21.00 civarında Camiatik Sönmez Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta pusu kuran İ.G.'nin açtığı ateş sonucu saçmalar M.S.'nin motosikletindeki arka çantaya ve kaskına isabet etti. Kask ve çantaya isabet eden saçmalar sonucunda M.S. göğüs ve baş bölgesinden yara almaktan kurtulurken, sağ ayağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. M.S., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın hemen ardından, A.S.'nin boşandığı eşi İ.G. ile adliye önünde birlikte poz verdiği öne sürüldü. Ayrıca sosyal medyada paylaşıldığı iddia edilen bir mesajda A.S.'nin, eşi M.S.'nin çocuklarını tehdit ettiği ve "babalarının kafasına sıkacağım" gibi ifadeler içeren sözlerin yer aldığı belirtildi. A.S'nin aynı dönemde eşiyle ilgili "zaten evden çıkarmıştım, boşanacağım" şeklinde ifadeler kullandığı da ileri sürüldü.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından yakalanan İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.