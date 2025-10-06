Antalya'da 5 katlı binada korkutan yangın! Yaşlı adam hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 katlı binanın 4. katında yangın çıktı. Dairede yaşayan yatalak olduğu belirtilen yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken eşi A.D. dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 05:20

Yangın, gece saat 11:30 sıralarında Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Harmandalı Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 4. katında meydana geldi.

YAŞLI KADIN CANINI ZOR KURTARDI

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede daireyi sardı. Dairede yaşayan 72 yaşındaki Ali D. yatalak olduğu için yangın sırasında evde mahsur kaldı. Eşi A.D. ise kendi imkânlarıyla dışarı çıkarak canını kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası evde yapılan incelemede, Ali D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen A.D. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldrılan A.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Ali D.'nin cenazesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor.

