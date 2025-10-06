Adana'da fuhuş operasyonu: 14 kişi tutuklandı

Adana’da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 14’ü tutuklandı. Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 13 adrese baskın düzenledi. Operasyonda 34 mermi, tabanca şarjörü, uyuşturucu hap, 1 milyon lira ve 1,5 kilo altın ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 10:11

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 34 mermi, tabanca şarjörü ve bir miktar uyuşturucu hap bulundu, 1 milyon lira ile 1,5 kilogram altına el konuldu.

Ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin banka hesaplarındaki 3 milyon lira ile üzerlerine kayıtlı 2 taşınmaz, 6 otomobil ve 1 motosiklete ilişkin tedbir kararı uygulandı.

