Van'da zehir tacirlerine operasyonu: 67 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında başlatılan operasyonlar devam ediyor. Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinde belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler 39 kilogram skuks maddesi ile 28 kilogram toz esrar ele geçirdi.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 20:42

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 67 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.



Van İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Başkale ilçesi Kovalıpınar Mahallesi'ne düzenlediği operasyonda 39 kilogram skunk maddesi ile 28 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Başkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüphelilerle ilgili adli işlem yapıldı.

