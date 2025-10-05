Van'da bir otomobil su kanalına düştü

Van’ın Tuşba ilçesinde bir araba su kanalına düştü. Kazada bir kişi yaralanırken şahıs itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Tuşba ilçesine otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SDC 43 plakalı Fiat Şahin marka otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

