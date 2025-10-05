Tekirdağ'da silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. O.E. ve A.E. olay yerinde öldü, yaralı A.B. ile T.O. hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 13:41

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgada, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada O.E, A.E, A.B. ve T.O. silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde O.E. ve A.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan A.B. ve T.O. ise Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

