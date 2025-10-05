Seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü!

Siirt’te seyir halindeki bir motosiklet, alev alarak yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin söndürüldüğü motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 21:48

Edinilen bilgilere göre, Veysel Karani Mahallesi'nde 56 ABC 417 plakalı motosiklet seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

