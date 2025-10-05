Şaşkına çeviren olay! Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıp kaçtı

Adana'da pastaneye gelen bir şüpheli pimi çekilmemiş el bombasını atarak kaçtı.Panik dolu anlar yaşanırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. atan şüpheli yakalandı. Pimi çekilmemiş el bombası görevli polisler tarafından alınırken şüpheli ise kıskıvrak yakalandı.

Adana'da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli yakalandı.

Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da bir pastaneye gelen şüpheli, giriş kısmına pimi çekilmemiş el bombası atarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, bulvarın bir yönünü trafik akışına kapattı. Yapılan incelemede pimi çekilmemiş el bombası görevli polisler tarafından alındı. Çevrede araştırma yapan polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

