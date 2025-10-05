Yaşam

Sakarya'da yabancı plakalı cip dehşet saçtı: Bisikletli çocuk yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde E.Ö. idaresindeki yabancı plakalı cip, D-100 kara yolu Kargalıhanbaba mevkisinde bisikletiyle ilerleyen 14 yaşındaki A.C'ye çarptı. Kazada yola savrulan genç ağır yaralanırken kaldırıldığını hastanede hayatını kaybetti.

