Sakarya'da yabancı plakalı cip dehşet saçtı: Bisikletli çocuk yaşamını yitirdi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde E.Ö. idaresindeki yabancı plakalı cip, D-100 kara yolu Kargalıhanbaba mevkisinde bisikletiyle ilerleyen 14 yaşındaki A.C'ye çarptı. Kazada yola savrulan genç ağır yaralanırken kaldırıldığını hastanede hayatını kaybetti.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan A.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü E.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.