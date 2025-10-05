Patlıcan közlerken ormanı yakan şahıs yakalandı: 1 gözaltı

Kayseri’nin Talas ilçesinde patlıcan közlerken ormanı yakan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 01:15

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çaybağları mevkiinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından ormanda patlıcan közlerken yangın çıktı.

Fotoğraf (İHA) Rüzgarın etkisiyle alevler dağılırken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da takviye olarak yangını söndürme çalışmalarına katılırken, ekipler alevlerin villalara ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti.