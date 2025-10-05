Oğlu için el emeği göz nuru ürünler satarak geçimini sağlıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde cam kemik hastası oğlu Mehmet Kaya'ya akülü araç alabilmek için el emeği ürünler tasarlayan Serpil Kaya, geçimini bu ürünlerle sağlıyor.

05.10.2025

Yenimahalle mevkiinde yaşayan Serpil Kaya, Çaycuma Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığı'nın kendisine yer tahsis etmesi üzerine 3-4 yıldır el işi ürünler üretiyor. Kaya, çanta ve bez bebek gibi örgü ürünlerini satarak hem evinin geçimini hem de yüzde 93 engelli oğlu Mehmet Kaya'nın bakımını üstleniyor. Epilepsi, kas ve psikolojik rahatsızlıklarla da mücadele eden oğlunun tedavi sürecini anlatan Kaya, bazı günler yalnızca bir ürün satabildiğini belirterek şöyle konuştu:



"Ben burada el örgüsü yapıp, satıyorum. Kaymakamımızın, belediye başkanımızın ve zabıtaların göstermiş olduğu yer ile birlikte el emeklerini satmaya uğraşıyorum. Bunlarla geçimini sağlıyorum. Engelli maaşıyla evimizin kirasını, devletin vermiş olduğu bez yardımı var. Benim çocuğum ayda 4 paket bez kullanıyor. Bugün sadece bir bebek sattık, o parayla eve gideceğiz. Burada çanta, bebek yapıp satmaya uğraşıyorum. Oğlumun rahatsızlığı ise kromozom fazlalığı var. Aynı zamanda epilepsi ile kas hastalığı var. Psikiyatri sorunlarımız var."



Oğlunun daha önce engelli bakım maaşı aldığını ancak kesildiğini belirten Kaya, "Oğlum dünyaya geldiğinde bitkisel haldeydi. Onu bu hale kadar ben getirdim. Daha önce bakım maaşı alıyordum ama geçtiğimiz ay alamadım. Engelli maaşı olarak 11 bin TL alıyordum, şu anda 5 bin TL kaldı. Oğlumun engel oranı yüzde 93" dedi.



Yetkililere seslenen anne Kaya, "Oğlum cam kemik hastası olduğu için yere düştüğünde kemikleri kırılıyor. Uzun süre yürüyemiyor. Akülü bir araca ihtiyacımız var. Burada el emeğiyle geçinmeye çalışıyoruz ama her gün satış olmuyor. Benim tek isteğim oğlum için akülü araç" ifadelerini kullandı.

