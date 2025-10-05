Malatya'da mevsim dışında meyve veren ceviz ağaçları şaşırttı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ceviz ağaçları, mevsim normallerinin dışında meyve verdi. İlkbaharda meyve vermesiyle bilinen ceviz ağacının, sonbaharda meyve vermesi gören vatandaşları şaşırttı.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 13:00

Akçadağ ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde ceviz ağaçları, normal döneminin dışında meyve vermeye başladı. Nisan ayında yaşanan zirai don olayından etkilenen ağaçların, bu dönemde yeniden meyve vermesi dikkat çekti. Normalde ilkbaharda Nisan-Mayıs aylarında meyve vermesiyle bilinen ve Ekim-Kasım aylarında da hasadı yapılan ceviz ağaçlarının sonbaharda meyve vermesi şaşırttı.

Mahalle sakinlerinden çiftçi Numan Doğan, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Bu mevsimde ceviz ağacının meyve vermesi hepimizi şaşırttı. Ağaçlarda oldukça yoğun şekilde meyve var. Ne olduğunu biz de tam anlayamadık" diye konuştu.