Kışa merhaba! ☔Yurt genelinde sağanak yağış alarmı! Meteoroloji'den uyarı geldi
Türkiye, yeni haftada yağışlı havanın etkisine giriyor., Hafta sonu zaman zaman etkili olan yağmur pazartesiden itibaren yerini sağanaklara bırakacak. Çarşamba ve perşembe günleri ülke genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. İşte detaylar...
Türkiye, yeni haftada yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Hafta sonu güneşli ve parçalı bulutlu hava yerini salı gününden itibaren sağanak yağışlara bırakacak.
ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE'YE DİKKAT
Özellikle çarşamba ve perşembe günleri ülke genelinde kuvvetli sağanakların etkili olacağı, batıdan doğuya doğru ilerleyen sistemin geniş bir alanda yaşamı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.
ANİ SU BASKINLARINA DİKKAT
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları uyarırken, özellikle büyükşehirlerde trafik ve ulaşımda aksamaların yaşanabileceğine dikkat çekiyor.
İSTANBUL
Mega kentte pazartesi sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Salı günü devam edecek yağışların çarşamba ve perşembe günleri kuvvetlenmesi öngörülüyor. Ani su baskınları ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için "sağanak alarmı" verildi.