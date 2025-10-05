Yaşam

Kışa merhaba! ☔Yurt genelinde sağanak yağış alarmı! Meteoroloji'den uyarı geldi

Türkiye, yeni haftada yağışlı havanın etkisine giriyor., Hafta sonu zaman zaman etkili olan yağmur pazartesiden itibaren yerini sağanaklara bırakacak. Çarşamba ve perşembe günleri ülke genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Kışa merhaba! ☔Yurt genelinde sağanak yağış alarmı! Meteoroloji'den uyarı geldi

Türkiye, yeni haftada yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Hafta sonu güneşli ve parçalı bulutlu hava yerini salı gününden itibaren sağanak yağışlara bırakacak.

Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı geldi (ahaber.com.tr)Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı geldi (ahaber.com.tr)

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE'YE DİKKAT

Özellikle çarşamba ve perşembe günleri ülke genelinde kuvvetli sağanakların etkili olacağı, batıdan doğuya doğru ilerleyen sistemin geniş bir alanda yaşamı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.

Yağışın başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde etkili olması bekleniyor (ahaber.com.tr)Yağışın başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde etkili olması bekleniyor (ahaber.com.tr)

ANİ SU BASKINLARINA DİKKAT

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları uyarırken, özellikle büyükşehirlerde trafik ve ulaşımda aksamaların yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

İSTANBUL

Mega kentte pazartesi sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Salı günü devam edecek yağışların çarşamba ve perşembe günleri kuvvetlenmesi öngörülüyor. Ani su baskınları ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için "sağanak alarmı" verildi.

Yağışlar yarından itibaren etkili olacak (ahaber.com.tr)Yağışlar yarından itibaren etkili olacak (ahaber.com.tr)

ANKARA

Başkent haftaya güneşli başlasa da salı gününden itibaren sağanakların etkisine girecek. Çarşamba ve perşembe günleri yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

İZMİR

İzmir bugünden itibaren sağanaklara teslim olacak. Çarşamba günü yağışların şiddetini artırması bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN