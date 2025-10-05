Kışa merhaba! ☔Yurt genelinde sağanak yağış alarmı! Meteoroloji'den uyarı geldi

Giriş Tarihi: 05.10.2025 06:15

Türkiye , yeni haftada yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Hafta sonu güneşli ve parçalı bulutlu hava yerini salı gününden itibaren sağanak yağışlara bırakacak.

Özellikle çarşamba ve perşembe günleri ülke genelinde kuvvetli sağanakların etkili olacağı, batıdan doğuya doğru ilerleyen sistemin geniş bir alanda yaşamı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.

Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı geldi (ahaber.com.tr)

Yağışın başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde etkili olması bekleniyor (ahaber.com.tr)

ANİ SU BASKINLARINA DİKKAT

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları uyarırken, özellikle büyükşehirlerde trafik ve ulaşımda aksamaların yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

İSTANBUL

Mega kentte pazartesi sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Salı günü devam edecek yağışların çarşamba ve perşembe günleri kuvvetlenmesi öngörülüyor. Ani su baskınları ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için "sağanak alarmı" verildi.