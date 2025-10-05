Kayseri'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firariye operasyon: Şüpheli cezaevine gönderildi
Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hüükmlü için ekipler çalışma başlattı. Yürütülen operasyon kapsamında uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan aranan şüpheli A.Y. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, hakkında uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. (57) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.