İzmir'de kadın cinayeti! Uzaklaştırma aldırdığı kocası tarafından bıçaklandı

İzmir’in Menderes ilçesinde boşanma aşamasındaki kadın uçaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken 2 çocuk annesi kadının cesedinin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenildi.

İzmir'de bir kadın kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü



Olay, saat 13.15 sıralarında Görece Mahallesi İbni Sina Sokak'taki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serpil Güral (45) ile kocası A.G. (48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., eşi Serpil Güral'ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 2 çocuk annesi Güral'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Güral'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eşini bıçaklayarak öldüren A.G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Hayatını kaybeden Serpil Güral'ın 22 Eylül'de kocası A.G. için 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

