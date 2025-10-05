İki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti! Maket bıçağıyla cinayet

Gaziantep’in Güllüce Mahallesi'nde iki kadeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Evlerinin önünde yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce 45 yaşındaki Mehmet Tüzel kardeşi Yaşar Tüzel (40) tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken hastaneye kaldırılan Yaşar Tüzel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, öğleden sonra Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Yaşar Tüzel ile ağabeyi Mehmet Tüzel arasında evlerinin önünde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yaşar Tüzel, yanındaki maket bıçağıyla ağabeyini boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan Mehmet Tüzel ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ağabeyinin ölümüne neden olan Yaşar Tüzel gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

