Belçikalı klasik araç tutkunları Kemaliye'de

Bakü'den yola çıkan 27 klasik araçlık Belçikalı turist kafilesi, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde mola vererek ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerini gezdi.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 09:06

Tamamı Belçika vatandaşı olan ve klasik otomobillerle seyahat eden grup, Bakü'den başlattıkları tur kapsamında Erzincan'ın Kemaliye ilçesine ulaştı. Karanlık Kanyonda mola veren Belçikalı klasik araç tutkunları ilçenin doğal güzelliklerini gezme imkanı buldular.

Kafilede 1949 model Bentley başta olmak üzere 1960, 70 ve 90'lı yıllardan kalma Porsche ve Mercedes gibi birçok klasik araç yer aldı. Turun Adana'da sona ereceği bildirildi.