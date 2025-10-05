Bakan Göktaş'tan "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" paylaşımı: Özgürlüğe yürüyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla 'Başlattığımız Kararlılık Yürüyüşü, bütün dünyayı harekete geçirene kadar ayaktayız, durmuyoruz. Özgürlüğe yürüyoruz' dedi.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 22:13

Paylaş



ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Başlattığımız Kararlılık Yürüyüşü, bütün dünyayı harekete geçirene kadar ayaktayız, durmuyoruz. Özgürlüğe yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, yürüyüşlerden fotoğraflara da yer veren Göktaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanında Gazze için yürüyoruz. Başlattığımız Kararlılık Yürüyüşü, bütün dünyayı harekete geçirene kadar ayaktayız, durmuyoruz. Özgürlüğe yürüyoruz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN