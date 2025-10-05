Avcılar'da kadına şiddet gösteren şahıs tekme tokat dövüldü: O anlar kamerada

Avcılar'da iddiaya göre yabancı uyruklu şahıs bir kadını darbetti. Kadın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Şahsın daha sonra çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 14:27

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'de yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kadını darbetti. Yabancı uyruklu şahıs tarafından darbedilen kadın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Çevre sakinlerinin müdahalesine rağmen kadına saldırmaya çalışan şüpheli, vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde, kadını darbeden şahsa çevredeki vatandaşların saldırdığı anlar yer aldı.