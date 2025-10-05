Antalya'da eline aldığı tiner şişesi ve çakmakla kendini yakmak istedi

Antalya'da eline aldığı tiner şişesi ve çakmakla kendini yakmaya çalışan adam ekiplere zor anlar yaşatırken, olay yerine gelen kardeşi tarafından ikna edilerek çakmak elinden alındı.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 13:47

Olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1080 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir psikolojik sorunları olduğu belirtilen Erkan K. (51) yaşadığı tartışma sonrası daireden dışarı çıktı. Eline aldığı şişedeki tineri üzerine döken Erkan K. kendisini yakacağını belirterek yanına kimseyi yaklaştırmadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Zaman zaman elinde bulunan tiner şişesinden üzerine yanıcı maddeyi döken Erkan K.'yi ikna etmek için ekipler büyük çaba harcadı. Kendisine yakınlarının borcu olduğunu söyleyen şahıs "Benim dolarlarımı, marklarımı aldılar" dedi. Elinde çakmak bulunması nedeniyle itfaiye ekipleri yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda beklerken, ekipler şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Olay yerine gelen yakınlarının sözleri de Erkan K.'yi ikna etmeye yetmedi.



Bu sırada adrese gelen Erkan K.'nin kardeşi kısa süreli görüşmenin ardından elindeki çakmak ve tiner şişesini almayı başardı. Tiner şişesi ve çakmağın Erkan K.'den uzaklaştırılmasının ardından ekipler ve yakınları rahat bir nefes aldı. Getirilen su ile üzerine döktüğü yanıcı maddeden arındırılan Erkan K., 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erkan K.'nin rahatsızlığı nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördüğü, yakın zamanda taburcu edildiği öğrenildi.