Polis vinç yardımıyla girdi firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, 15 yıl 5 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü, saklandığı iş hanına vinç yardımıyla girerek yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlü B.Y'nin, Savaş Mahallesi'ndeki iş hanının 5'inci katında saklandığını tespit etti.

Adrese giden ekipler, hükümlünün kapıyı açmaması üzerine belediyeden vinç talebinde bulundu.

Polis ekipleri, bölgeye gelen vincin sepetine binerek hükümlünün saklandığı 5. kata çıktı.

İş yerine pencereden giren ekipler, B.Y'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.