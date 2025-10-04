Yaşam

Kilis'te korkutan fabrika yangını! Alevler kontrol altına alındı

Kilis'te kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Fabrikanın zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kauçuk fabrikasında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Fabrikanın zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

