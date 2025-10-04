Karaman’da bir kat aşağıya düşen asansördeki şahıs yaralandı

Giriş Tarihi: 04.10.2025 01:53

FOTOĞRAF (İHA)

"OĞLUM ÖLEBİLİRDİ"

Daha önce de asansörle ilgili sorun yaşadıklarını ifade eden F.G.'nin babası Aziz G., "Daha önce de buna benzer bir olay oldu. Benim oğlum daha önce de asansörün içinde kaldı. Arkadaşları çağırdım, geldiler ve baktılar. Daha önce 15-20 santimetre düşmüştü. Tamir ettiler ve gittiler. Sabahleyin gelinimde aynı şekilde asansörde mahsur kalmış. Oğlum zemin katta asansöre binerek 2'nci kata doğru çıkıyordu. 5 dakika bile olmadan beni aradı 'Baba ben asansör içindeyim, asansör düştü' dedi. Asansör 2'nci kattan birinci kata düşmüş. Bir sürü şikayet olmuş geçmişte ama kimse ilgilenmemiş. Böyle bir şey olmaz. Elektrik kesintisi olayı falan yok. Ben oradaydım, öyle bir şey olsa lambalar komple sönerdi. Orada ben vardım, gelinim vardı. Yönetim olarak bir şeyler yapıyorlarsa adam gibi yapsınlar. Ben şikayetçiyim. Hadi oğlum asansörün boşluğundan araya düşseydi. Oğlum ölürdü, kim kurtaracaktı o zaman? Buna binlerce şükür" diye konuştu.

Asansör firmasının yetkilileri ise olayın kendileriyle alakası olmadığını, yaşanan anlık bir elektrik kesintisinden kaynaklı olduğunu söylediler.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.