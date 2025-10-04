Bolu’da şüpheli araçta uyuşturucu maddeler ele geçirildi!
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında durdurulan şüpheli araçta çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirdikleri yol kontrol uygulaması sırasında şüpheli hareketlerde bulunan bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada; 5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 gram kubar esrar ve 102 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.