Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması: Aranan 79 kişi yakalandı

Giriş Tarihi: 04.10.2025 00:50

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte belirlenen noktalarda 763 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamaya, 3 eğitimli dedektör köpek, dron ve polis helikopteri de destek verdi.

Fotoğraf (DHA)

Uygulama kapsamında 19 bin 280 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı ve 6 bin 770 araç ise kontrol edildi. Aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör, 221 mermi, ruhsatsız av tüfeği, 4 fişek, 2 kesici alet, 200 paket gümrük kaçağı sigara ile farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.