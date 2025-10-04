Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması: Aranan 79 kişi yakalandı
Adana'da polis ekiplerince helikopter destekli 'huzur ve güven' uygulaması yapıldı. Yapılan uygulama aranan 79 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte belirlenen noktalarda 763 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamaya, 3 eğitimli dedektör köpek, dron ve polis helikopteri de destek verdi.
Uygulama kapsamında 19 bin 280 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı ve 6 bin 770 araç ise kontrol edildi. Aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör, 221 mermi, ruhsatsız av tüfeği, 4 fişek, 2 kesici alet, 200 paket gümrük kaçağı sigara ile farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan aranan 79 şüpheli yakalandı, 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi ve 12 araç trafikten men edildi. 200 araç sürücüsüne ise 1 milyon 489 bin 538 lira ceza yazıldı.