Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 97 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda 97 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri, operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

