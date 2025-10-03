Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını aksattı

Tekirdağ’da 2 gündür etkili olan saatte 40 km hızdaki poyraz, deniz ulaşımını aksattı. Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ava çıkamayan balıkçılar, limanda tekne bakımı ve ağ onarımlarını yapıyor.

Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

