Nevşehir'deki fuhuş operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Nevşehir'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Giriş Tarihi: 03.10.2025 18:54

Paylaş



ABONE OL

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince masaj salonlarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından zanlılar Dilan Ö, Kübra K, Sinem S. ve Rozet P, adliyeye sevk edildi. Rozet P, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkarılan Kübra K. tutuklandı, Sinem S. ve Dilan Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet ekipleri, kentte bazı masaj salonlarında zorla fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla çalışma başlatmış, bu kapsamda belirlenen adreslere 30 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda, iş yeri sahibi ve yöneticileri Dilan Ö, Kübra K. ve Sinem S. gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konulmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN